Футбол в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: занятия футболом обеспечивают комплексную тренировку организма, помогают держать его в тонусе. Занятия также помогают ребенку с ранних лет привести свое тело в хорошую форму за счет комплекса физический упражнений, которые ребенок проделывает в течение тренировок: бег, прыжки, растяжка.

Польза детского футбола заключена в развитии у ребенка не только физических данных, но и лидерских качеств, коллективного мышления, навыков планирования. Кроме этого, футбол способствует формированию командного духа у детей.

Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.

В теплое время года занятия проходят ежедневно на искусственном поле. В зимнее время - трижды в неделю в спортзале. Имеются две раздевалки: летняя и зимняя. С детьми занимаются преподаватели высшей категории, которые помогают футболистам развить различные группы мышц, а также обеспечить комплексную нагрузку на организм.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: