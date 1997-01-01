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Гимнастика в детском клубе "Чемпион"
Цена: От 3500
Возраст: 3.5 - 9 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Вторая речка, ул. Чапаева, 5
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А
Информация
Описание: равномерное распределение нагрузки на мышцы ребёнка, развитие гибкости, укрепление вестибулярного аппарата, гармоничное развитие малыша.
Возраст: от 3,5 до 9-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей.
Преподаватели: Кудрявцева Софья, Юлия Тушановская, СК "Чемпион".
Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.
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