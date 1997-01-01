Каратэ-До в Центре "Чайка"

Информация

Описание: занятия проходят на базе Федерации Каратэ-До Сётокан Приморского края. Ученики регулярно принимают участие на соревнованиях различного уровная, Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах и Первенствах России по каратэ.

Занятия проходят по адресу ул.Волховская, 27.

Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Возраст: от 5 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю (в зависимости от возраста).

Количество человек в группе: до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Кикло Петр Иванович - президент Федерации Каратэ-До Сётокан, а также другие тренеры федерации.