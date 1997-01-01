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Каратэ-До в Центре "Чайка"
Цена: От 2000
Возраст: 5 - 18 лет
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Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 2
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 27
Информация
Описание: занятия проходят на базе Федерации Каратэ-До Сётокан Приморского края. Ученики регулярно принимают участие на соревнованиях различного уровная, Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах и Первенствах России по каратэ.
Занятия проходят по адресу ул.Волховская, 27.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Возраст: от 5 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю (в зависимости от возраста).
Количество человек в группе: до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: Кикло Петр Иванович - президент Федерации Каратэ-До Сётокан, а также другие тренеры федерации.
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