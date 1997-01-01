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        Секция кудо в Фитнес-клубе "Fan Gym"

        Секция кудо в Фитнес-клубе "Fan Gym"

        Боевые искусства
        Рейтинг: 6.0
        Цена: 2500 - 2500
        Возраст: 5 - 17 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, БАМ, ул. Мичуринская, 2
        • +7 (423) 255-59-95
        Информация

        Описание: Кудо - это универсальная система духовного и физического совершенствования, предназначенная для гармоничного развития личности изучающего это боевое искусство. В этом направлении соединено всё самое эффективное из разных видов боевых искусств:

        • - техника рук - позаимствована из бокса;
        • - удары локтями и коленями - из арсенала тайского бокса;
        • - мощные удары ногами - из каратэ кёкушинкай;
        • - броски, болевые и удушающие приёмы - в основном из самбо и дзюдо;
        • - защитная техника - синтез рациональной защиты из всех перечисленных единоборств.

        Кудо является боевым искусством, полностью соответствующим современным требованиям - безопасно, эффективно, доступно...

        Название «Кудо» переводится на русский язык как «Путь пустоты» или «Открытый путь». Иероглиф «До» обозначает «Путь», иероглиф «Ку» - «Пустота». «Пустота» является одной из основополагающих категорий в восточной философии, характерезующейся бесконечностью и всеобъемлемостью. Поэтому название Кудо можно перевести ещё и так: «Широкий, всеобъемлющий Путь» или «Путь, не имеющий конца».Относительно боевого искусства «Пустота» означает полное отсутствие эмоций, мешающих бойцу во время поединка, отрешенность от собственной жизни и адекватное восприятие любых действий противника на интуитивном уровне.

        В своей философской трактовке иероглиф «Ку» имеет следующее значение: открытое сознание, чистота помыслов, справедливость.

        Возраст детей: от 5 до 17 лет.

        Расписание: понедельник, среда, пятница: с 17:00 до 18:30, вторник, четверг, суббота: с 14:30 до 16:00.

        Стоимость: 2500 руб. /12 занятий.

        Продолжительность занятия: 1.5 часа.

        Количество человек в группах: от 5 до 15.

        Преподаватели:

        •  Ладохин Егор 

          2013 г. – призер открытого первенства г. Арсеньева по кудо (2 место в категории 260 единиц);

          2014 г. – призер Чемпионата и первенства г. Владивостока по кудо (3 место категория 270 единиц); призер Чемпионата и первенства Приморского края (2 место в категории 270 единиц).

          2015 г. – призер Кубка г. Владивостока по кудо (2 место категория 270 единиц); призер Чемпионата и первенства Приморского края (3 место в категории 270 единиц).

          2016 г. – чемпион Кубка г. Владивостока по кудо (1 место категория свыше 270 единиц); чемпион Кубка Приморского края (1 место в категории 270 единиц), призер Чемпионата и Первенства г. Владивостока по кудо (2 место)

          Декабрь 2016 г. – призер Чемпионата и Первенства ДВФО по кудо (3-е место, )

        • Грибанов Денис 

          2005 г. – 3 кю (зеленый пояс)  по Айкидо .

          2015 г. – призер Чемпионата г.Владивостока по Кудо (категория 260 ед.) - 3 место, так же награда «За волю к победе».

        Форма одежды: спортивная.

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