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Секция по пожарно-прикладному спорту
Цена: Бесплатно
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, о. Русский, ул. Аякс (о. Русский), 22
- +7 (423) 266-61-71
Информация
Описание: Занятия проходят в рамках профессиональной ориентации и подготовки детей к пожарно-прикладному спорту, на тренировках дети развиваются физически, бегают, прыгают.
Возраст: 12-18 лет.
Продолжительность занятия: 90-120 минут.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватель: Миронов Денис Алексеевич.
Форма: спортивная форма одежды.
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