Секция по шахматам "Гроссмейстер" в Школе Пифагора

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Описание: практические занятия с хорошей теоретической подготовкой помогут ребенку быстро научиться играть и выигрывать в шахматы.

Польза от игры в шахматы:

одновременно работает сразу два полушария мозга,

в процессе игры происходит бурное развитие логического мышления,

игрок учиться мыслить абстрактно.

В ходе игры у ребенка развивается навык просчитывания всевозможных ходов и их последствий, а также навык предсказания последующих событий, умение делать корректные шаги. Благодаря шахматам формируются не только умственные показатели, но и личностные качества характера.

Увлекшись игрой, ребенок учиться размышлять и вырабатывать концентрацию внимания. Кроме того, ребенок, играющий в шахматы почти всегда спокоен, уравновешен, тверд и решителен.

Стоимость: 3000 рублей - абонемент на месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 6 до 14 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 5-6 человек.