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Секция по шахматам "Гроссмейстер" в Школе Пифагора
Адреса
- +7 (924) 730-54-55
- +7 (423) 200-54-55
Информация
Описание: практические занятия с хорошей теоретической подготовкой помогут ребенку быстро научиться играть и выигрывать в шахматы.
Польза от игры в шахматы:
- одновременно работает сразу два полушария мозга,
- в процессе игры происходит бурное развитие логического мышления,
- игрок учиться мыслить абстрактно.
В ходе игры у ребенка развивается навык просчитывания всевозможных ходов и их последствий, а также навык предсказания последующих событий, умение делать корректные шаги. Благодаря шахматам формируются не только умственные показатели, но и личностные качества характера.
Увлекшись игрой, ребенок учиться размышлять и вырабатывать концентрацию внимания. Кроме того, ребенок, играющий в шахматы почти всегда спокоен, уравновешен, тверд и решителен.
Стоимость: 3000 рублей - абонемент на месяц (8 занятий). Пробное занятие - бесплатно.
Возраст: от 6 до 14 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 5-6 человек.
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