Шахматы в Детском центре "Мореход"

Информация

Описание: при обучении игре в шахматы сочетаются классические и современные методы подготовки. На занятиях подробно рассматривается система оценки уровня игры шахматиста и порядок присвоения ему спортивного разряда/звания.

В программе:

обучение игре в шахматы "с нуля";

краткий курс истории развития шахмат. А также анализ влияния мировых процессов на творческую составляющую шахматной борьбы;

знакомство с правилами присвоения спортивных разрядов/званий, знакомство с рейтинговой системой FIDE;

изучение методов ведения борьбы на всех стадиях игры, в позициях различного типа;

тестирования и конкурсные упражнения.

Стоимость: 1600 рублей в месяц.

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 6 до 7 человек.

Преподаватель: Антонов Александр Александрович - кандидат в мастера спорта, старший преподаватель кафедры радиоэлектроники и радиосвязи МГУ им. адм. Г.И. Невельского.