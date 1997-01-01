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Шахматы в Детском центре "Мореход"
Цена: До 1600
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, Эгершельд, ул. Станюковича, 58 , МГУ им. Г.И. Невельского
- +7 (423) 230-11-41
- +7 (914) 710-22-41
- +7 (423) 230-12-57 , доб. 76-11
- +7 (914) 960-38-23 , Whatsapp
Информация
Описание: при обучении игре в шахматы сочетаются классические и современные методы подготовки. На занятиях подробно рассматривается система оценки уровня игры шахматиста и порядок присвоения ему спортивного разряда/звания.
В программе:
- обучение игре в шахматы "с нуля";
- краткий курс истории развития шахмат. А также анализ влияния мировых процессов на творческую составляющую шахматной борьбы;
- знакомство с правилами присвоения спортивных разрядов/званий, знакомство с рейтинговой системой FIDE;
- изучение методов ведения борьбы на всех стадиях игры, в позициях различного типа;
- тестирования и конкурсные упражнения.
Стоимость: 1600 рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 6 до 7 человек.
Преподаватель: Антонов Александр Александрович - кандидат в мастера спорта, старший преподаватель кафедры радиоэлектроники и радиосвязи МГУ им. адм. Г.И. Невельского.
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