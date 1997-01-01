Секция "Pole KIDS" в Студии "Pole Grooves"

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Информация
Описание: Pole dance – это, пожалуй, одно из самых сложных танцевальных направлений, сочетающее в себе грацию, силу и выносливость. Исполнитель танца на пилоне должен показать не только умение исполнять сложные акробатические элементы, но и свое владение хореографией. Ученики студии осваивают:
- Технику работы с шестом
- Хореографические основы танца на пилоне
- Различные трюки,
- Умение связывать выученные трюки в танцевальные комбинации!
Занятия на пилоне развивают гибкость, растяжку, укрепляют все группы мышц, учат держать равновесие в разных положениях с пилоном и без. Начальная подготовка не имеет значения.
Возраст: от 6 до 13 лет.
Расписание и частота занятий: занятия проходят 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам.
Продолжительность занятия: 2 часа.
Стоимость: от 300 до 2300 рублей в зависимости от количества занятий в месяц.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватель: Ирина Третьякова:
2012 - Победительница Открытого Чемпионата Владивостока по Pole Dance & Fitness в категории "Любители".
2014 - Абсолютная Чемпионка Открытого Чемпионата Владивостока по Pole Dance & Fitness в категории "Профессионалы".
2015 - Полуфиналистка Медународного Чемпионата International Pole Champiosnhip (Гонконг).
Форма одежды: для тренировок потребуются короткие эластичные шорты, короткая майка, носки.
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