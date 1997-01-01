Секция "Pole KIDS" в Студии "Pole Grooves"

Информация

Описание: Pole dance – это, пожалуй, одно из самых сложных танцевальных направлений, сочетающее в себе грацию, силу и выносливость. Исполнитель танца на пилоне должен показать не только умение исполнять сложные акробатические элементы, но и свое владение хореографией. Ученики студии осваивают:

Технику работы с шестом

Хореографические основы танца на пилоне

Различные трюки,

Умение связывать выученные трюки в танцевальные комбинации!

Занятия на пилоне развивают гибкость, растяжку, укрепляют все группы мышц, учат держать равновесие в разных положениях с пилоном и без. Начальная подготовка не имеет значения.

Возраст: от 6 до 13 лет.

Расписание и частота занятий: занятия проходят 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам.

Продолжительность занятия: 2 часа.

Стоимость: от 300 до 2300 рублей в зависимости от количества занятий в месяц.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватель: Ирина Третьякова:

2012 - Победительница Открытого Чемпионата Владивостока по Pole Dance & Fitness в категории "Любители".

2014 - Абсолютная Чемпионка Открытого Чемпионата Владивостока по Pole Dance & Fitness в категории "Профессионалы".

2015 - Полуфиналистка Медународного Чемпионата International Pole Champiosnhip (Гонконг).

Форма одежды: для тренировок потребуются короткие эластичные шорты, короткая майка, носки.