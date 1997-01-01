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        Секция "Pole KIDS" в Студии "Pole Grooves"

        Секция "Pole KIDS" в Студии "Pole Grooves"

        Танцы
        Рейтинг: 6.8
        Цена: 300 - 2300
        Возраст: 6 - 13 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Центр, пр-т Партизанский, 49
        • +7 (914) 710-40-26
        • +7 (914) 335-23-99
        • +7 (999) 057-13-97
        Информация

        Описание: Pole dance – это, пожалуй, одно из самых сложных танцевальных направлений, сочетающее в себе грацию, силу и выносливость. Исполнитель танца на пилоне должен показать не только умение исполнять сложные акробатические элементы, но и свое владение хореографией. Ученики студии осваивают: 

        • Технику работы с шестом 
        • Хореографические основы танца на пилоне
        • Различные трюки,
        • Умение связывать выученные трюки в танцевальные комбинации!

        Занятия на пилоне развивают гибкость, растяжку, укрепляют все группы мышц, учат держать равновесие в разных положениях с пилоном и без. Начальная подготовка не имеет значения.

        Возраст: от 6 до 13 лет.

        Расписание и частота занятий: занятия проходят 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам.

        Продолжительность занятия: 2 часа.

        Стоимость: от 300 до 2300 рублей в зависимости от количества занятий в месяц.

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Преподаватель: Ирина Третьякова: 

        2012 - Победительница Открытого Чемпионата Владивостока по Pole Dance & Fitness в категории "Любители".

        2014 - Абсолютная Чемпионка Открытого Чемпионата Владивостока по Pole Dance & Fitness в категории "Профессионалы".

        2015 - Полуфиналистка Медународного Чемпионата International Pole Champiosnhip (Гонконг).

        Форма одежды: для тренировок потребуются короткие эластичные шорты, короткая майка, носки.

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