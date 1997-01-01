Секция программирования в Детской IT-школе "Wodigy"

Информация

Описание:

Благодаря программированию ребенок научится программированию (D'n'D программирование, Game Development 2D или 3D, создание приложений для Windows и мобильных платформ, FronEnd Development), освоит компьютерную графику (основы компьютерной графики, основы 3D моделирования, растровая и векторная графика, создание и анимирование персонажей), повысит компьютерную грамотность (пользователь ПК и Интернет, продвинутый пользователь).

По окончании курса/школы ребенок получает сертификат университета о получении дополнительного образования.

Возраст: с 10 до 18 лет. Ученики делятся на группы по знаниям, перед выбором курса/направления проводятся индивидуальные собеседования в присутствии родителей для определения уровня подготовки и выявления начальных интересов.

Расписание и частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Стоимость: 4000 руб. в месяц.

Количество человек в группе: от 8 до 12 человек.

Преподаватели: Занятия ведут действующие практикующие преподаватели в области программирования, дизайна: Гриняк Виктор Михайлович, Журавлев Николай Алексеевич, Лаврушина Елена Геннадьевна, Меньшиков Серегй Владимирович, Юдин Павел Владимирович.

Форма одежды: свободная.