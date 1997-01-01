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Секция программирования в школе "vl_prog"
Цена: От 2000
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155 кор. 2
- +7 (423) 200-01-66
Владивосток, район Центр, ул. Лазо, 9
- +7 (423) 200-01-66
Информация
Описание: обучение прграммированию поможет не только заложить основу для дальнейшего профессионального развития ребенка в сфере IT, но и будет полезно для логического мышления и мозговой активности в целом.
Преимущества занятий программировпнием в школе "vl_prog":
- Занятия проходят в доступной игровой форме.
- У каждого ребенка свой компьютер.
- Занятия проходят в специальных интерактивных образовательных программах. Результаты выполнения работ красочно отображаются на мониторе.
- На первоначальном этапе обучения дети учатся программировать блоками, составлять алгоритмы, изучают базовые операторы и возможности, общие для всех языков программирования.
- На следующем этапе обучения учащиеся пишут свой собственный код (языки Phyton, HTML, CSS, JavaScript).
- Создают игры и веб-сайты.
Возраст: от 7 до 17 лет.
Расписание и частота занятий: 1 раз в неделю.
Продолжительность занятия: 1 час.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Количество человек в группе: до 5 человек.
Преподаватели: Панурин Олег Владимирович.
Форма одежды: свободная.
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