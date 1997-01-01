Секция программирования в школе "vl_prog"

Информация

Описание: обучение прграммированию поможет не только заложить основу для дальнейшего профессионального развития ребенка в сфере IT, но и будет полезно для логического мышления и мозговой активности в целом.

Преимущества занятий программировпнием в школе "vl_prog":

Занятия проходят в доступной игровой форме.

У каждого ребенка свой компьютер.

Занятия проходят в специальных интерактивных образовательных программах. Результаты выполнения работ красочно отображаются на мониторе.

На первоначальном этапе обучения дети учатся программировать блоками, составлять алгоритмы, изучают базовые операторы и возможности, общие для всех языков программирования.

На следующем этапе обучения учащиеся пишут свой собственный код (языки Phyton, HTML, CSS, JavaScript).

Создают игры и веб-сайты.

Возраст: от 7 до 17 лет.

Расписание и частота занятий: 1 раз в неделю.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Количество человек в группе: до 5 человек.

Преподаватели: Панурин Олег Владимирович.

Форма одежды: свободная.