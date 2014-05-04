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Секция "Roboforce" в Центре развития "Улыбка"
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Описание: робототехника - наука будущего, наука создания технических машин и систем с полной автоматизацией. Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, физика, математика и информатика.
Занятия по робототехнике помогут вдохновить ребенка вне школы и раскрыть его творческие способности. Ребенок научится строить различные моторизированные механизмы, разрабатывать программное обеспечение, познакомится с основными принципами механики и робототехники, узнает много нового и интересного.
В ходе конструирования дети разберутся с основами программирования, смогут развить своё алгоритмическое и логическое мышление, на практике применить и освоить знания электротехники, научиться командой и проектной работе. Также на занятиях ребёнок знакомится с законами реального мира, учится применять теоретические знания на практике, развивает наблюдательность, мышление, сообразительность и креативность.
Стоимость:
- абонемент на 4 занятия - 2000 рублей;
- абонемент на 8 занятий -3600 рублей;
- разовое занятие - 700 рублей.
Возраст: от 7 до 15 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватель: Кравченко Евгения Владимировна - прошла программу подготовки преподавателей Robokids 1, 2, а также курс для преподавателей Lego Mindstorms EV3 в Центре развития робототехники.
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