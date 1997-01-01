Секция самбо в Фитнес-клубе "Fan Gym"

Информация

Описание: Cамбо является отечественной разработкой, вобравшей в себя опыт многих мировых боевых искусств разных народностей и культур. Занятия борьбой самбо направлены на всестороннее физическое развитие и воспитание дисциплины у подрастающего поколения, будущего фундамента нашей Родины. Систематические и правильно организованные тренировки по самбо обеспечивают развитие у ребенка всех необходимых физических навыков: координации движений, ловкости, скорости, реакции, во время выполнения приёмов самбо задействованы все группы мышц. Развивается и внутренняя организация, характер ребёнка - для выполнения любого своёго замысла молодому самбисту необходимо быть наблюдательным, бдительным и иметь непреклонную волю к победе. Развитие этих качеств необходимо для достижения спортивных побед и побед на любом жизненном поприще.

Возраст детей: от 5 до 17 лет.

Расписание: среда, пятница: с 9:00 до 10:30, понедельник, среда, пятница: с 15:30 до 17:00.

Стоимость: 2500 руб. /12 занятий.

Продолжительность занятия: 1.5 часа.

Количество человек в группах: от 5 до 15.

Преподаватель: Останин Дмитрий, мастер спорта России по самбо.

Форма одежды: спортивная.