Секция "Школа шпионов" в Центре "Эйдетика"

Информация

Описание: занятия направленны на развитие у детей способностей усваивать большие объемы информации.

В программу обучения входит:

тестирование памяти и внимания, скорости чтения;

знакомство с мнемотехниками и эйдотехниками, а также основными приёмами запоминания цифр, иностранных слов, имен, текстов;

интеллектуальные игры.

Благодаря обучению дети смогут быстро и легко запоминать стихи, английские слова, даты, тексты, а кроме того, избавятся от страха выступать у доски, обретут уверенность в себе и своих способностях.

Стоимость: 6000 рублей за всю программу обучения (3 месяца - 24 занятия).

Возрастные группы:

от 7 до 11 лет;

от 12 до 15 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 5 до 10 человек.

Преподаватель: Астахова Наталья Николаевна - тренер-нейропсихолог, специалист по проблемам обучаемости.