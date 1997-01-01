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Секция "Школа шпионов" в Центре "Эйдетика"
Цена: От 6000
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58
- +7 (914) 792-07-72
Информация
Описание: занятия направленны на развитие у детей способностей усваивать большие объемы информации.
В программу обучения входит:
- тестирование памяти и внимания, скорости чтения;
- знакомство с мнемотехниками и эйдотехниками, а также основными приёмами запоминания цифр, иностранных слов, имен, текстов;
- интеллектуальные игры.
Благодаря обучению дети смогут быстро и легко запоминать стихи, английские слова, даты, тексты, а кроме того, избавятся от страха выступать у доски, обретут уверенность в себе и своих способностях.
Стоимость: 6000 рублей за всю программу обучения (3 месяца - 24 занятия).
Возрастные группы:
- от 7 до 11 лет;
- от 12 до 15 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Астахова Наталья Николаевна - тренер-нейропсихолог, специалист по проблемам обучаемости.
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