Секция "Школа вожатых" во Дворце детского творчества

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Описание: занятия в школе вожатых - это прекрасная возможность для старшеклассников проявить себя в практической деятельности, попробовать себя в роли лидера и наставника, проявив организаторские способности. Ребята смогут приобрести новых друзей, совместить работу с песней под гитару у костра, проявить самостоятельность и почувствовать поддержку наставника, товарищей.

Во время обучения ребята приобретают демократическую культуру личности, знакомятся с формами эффективной организации и управления, учатся разрешать конфликты, а также приобретают многие другие качества, необходимые для успешной жизни.

Кроме того ребята знакомятся с закономерностями возрастного развития детей, стадиями развития детского коллектива и педагогическими методами изучения межличностных отношений. Полученные знания в организационной работе и педагогике пригодятся ребятам и в дальнейшей жизни не только в сфере работы, но и в личной, будущей семейной жизни, а также в любом коллективе.

Программа обучения предполагает коллективную и индивидуальную деятельность по 7 разделам:

основы организаторской деятельности, развитие коллектива в условиях детского лагеря, копилка отрядного вожатого, игровая деятельность в лагере, организация досуговой деятельности (КТД), оформительские умения в работе вожатого, коммуникативные навыки и умения.

К концу учебного года каждый обучающийся сдаёт экзамен по теоретическим дисциплинам и практическим занятиям. По результатам экзамена, ребята получают свидетельства о прохождении курса «Школа вожатых».

К концу учебного года ребята зная составляют тематическую программу деятельности лагеря с дневным пребыванием во Дворце детского творчества:

определяют тематику и легенду смены,

сочиняют игровой сюжет,

определяют возраст участников,

составляют систему рейтинга отрядов,

прописывают словарь терминов,

планируют основные мероприятия и события,

составляют план дел на каждый день (план-сетку).

По окончанию все группы делают презентацию своих программ, лучшая из программ реализуется в летний период на площадке пришкольного лагеря Дворца детского творчества.

После окончания курса у обучающихся есть прекрасная возможность попробовать себя в роли вожатого в пришкольном лагере своего образовательного учреждения или на территории Дворца детского творчества.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 14 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватель: Гавриленко Евгения Ивановна.