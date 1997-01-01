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Секция "Школа вожатых" во Дворце детского творчества
Адреса
- +7 (924) 435-04-91 , Гавриленко Евгения Ивановна
Информация
Описание: занятия в школе вожатых - это прекрасная возможность для старшеклассников проявить себя в практической деятельности, попробовать себя в роли лидера и наставника, проявив организаторские способности. Ребята смогут приобрести новых друзей, совместить работу с песней под гитару у костра, проявить самостоятельность и почувствовать поддержку наставника, товарищей.
Во время обучения ребята приобретают демократическую культуру личности, знакомятся с формами эффективной организации и управления, учатся разрешать конфликты, а также приобретают многие другие качества, необходимые для успешной жизни.
Кроме того ребята знакомятся с закономерностями возрастного развития детей, стадиями развития детского коллектива и педагогическими методами изучения межличностных отношений. Полученные знания в организационной работе и педагогике пригодятся ребятам и в дальнейшей жизни не только в сфере работы, но и в личной, будущей семейной жизни, а также в любом коллективе.
Программа обучения предполагает коллективную и индивидуальную деятельность по 7 разделам:
- основы организаторской деятельности,
- развитие коллектива в условиях детского лагеря,
- копилка отрядного вожатого,
- игровая деятельность в лагере,
- организация досуговой деятельности (КТД),
- оформительские умения в работе вожатого,
- коммуникативные навыки и умения.
К концу учебного года каждый обучающийся сдаёт экзамен по теоретическим дисциплинам и практическим занятиям. По результатам экзамена, ребята получают свидетельства о прохождении курса «Школа вожатых».
К концу учебного года ребята зная составляют тематическую программу деятельности лагеря с дневным пребыванием во Дворце детского творчества:
- определяют тематику и легенду смены,
- сочиняют игровой сюжет,
- определяют возраст участников,
- составляют систему рейтинга отрядов,
- прописывают словарь терминов,
- планируют основные мероприятия и события,
- составляют план дел на каждый день (план-сетку).
По окончанию все группы делают презентацию своих программ, лучшая из программ реализуется в летний период на площадке пришкольного лагеря Дворца детского творчества.
После окончания курса у обучающихся есть прекрасная возможность попробовать себя в роли вожатого в пришкольном лагере своего образовательного учреждения или на территории Дворца детского творчества.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 14 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Гавриленко Евгения Ивановна.
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