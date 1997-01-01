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        Секция "Школа вожатых" во Дворце детского творчества

        Секция "Школа вожатых" во Дворце детского творчества

        Профориентация
        Рейтинг: 6.0
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 14 - 18 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
        • +7 (924) 435-04-91 , Гавриленко Евгения Ивановна
        Информация

        Описание: занятия в школе вожатых - это прекрасная возможность для старшеклассников проявить себя в практической деятельности, попробовать себя в роли лидера и наставника, проявив организаторские способности. Ребята смогут приобрести новых друзей, совместить работу с песней под гитару у костра, проявить самостоятельность и почувствовать поддержку наставника, товарищей.

        Во время обучения ребята приобретают демократическую культуру личности, знакомятся с формами эффективной организации и управления, учатся разрешать конфликты, а также приобретают многие другие качества, необходимые для успешной жизни.

        Кроме того ребята знакомятся с закономерностями возрастного развития детей, стадиями развития детского коллектива и педагогическими методами изучения межличностных отношений. Полученные знания в организационной работе и педагогике пригодятся ребятам и в дальнейшей жизни не только в сфере работы, но и в личной, будущей семейной жизни, а также в любом коллективе.

        Программа обучения предполагает коллективную и индивидуальную деятельность по 7 разделам:

        1. основы организаторской деятельности,
        2. развитие коллектива в условиях детского лагеря,
        3. копилка отрядного вожатого,
        4. игровая деятельность в лагере,
        5. организация досуговой деятельности (КТД),
        6. оформительские умения в работе вожатого,
        7. коммуникативные навыки и умения.

        К концу учебного года каждый обучающийся сдаёт экзамен по теоретическим дисциплинам и практическим занятиям. По результатам экзамена, ребята получают свидетельства о прохождении курса «Школа вожатых».

        К концу учебного года ребята зная составляют тематическую программу деятельности лагеря с дневным пребыванием во Дворце детского творчества:

        • определяют тематику и легенду смены,
        • сочиняют игровой сюжет,
        • определяют возраст участников,
        • составляют систему рейтинга отрядов,
        • прописывают словарь терминов,
        • планируют основные мероприятия и события,
        • составляют план дел на каждый день (план-сетку).

        По окончанию все группы делают презентацию своих программ, лучшая из программ реализуется в летний период на площадке пришкольного лагеря Дворца детского творчества.

        После окончания курса у обучающихся есть прекрасная возможность попробовать себя в роли вожатого в пришкольном лагере своего образовательного учреждения или на территории Дворца детского творчества.

        Стоимость: бесплатно.

        Возраст: от 14 до 18 лет.

        Продолжительность: 2 часа.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Количество человек в группе: до 15 человек.

        Преподаватель: Гавриленко Евгения Ивановна.

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