Секция спортивного скалолазания на скалодроме VladRock

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Описание: скалодром для детей — это один из самых эффективных способов заинтересовать ребенка спортивным образом жизни, захватывающие уроки помогут ребенку по-настоящему увлечься и укрепить здоровье.

Тренеры секции проводят специальные тренировки по обучению скалолазанию для детей. Занятия на скалодроме подарят ребенку увлекательное, интересное и веселое времяпровождение с преодолением препятствий различной сложности и освоением азов скалолазания.

Благодаря регулярным тренировкам развивается координация, реакция, гибкость, выносливость, цепкость, появляется тонус мышц,а также развивается логическое мышление, решительность, целеустремленность.

На скалодроме работают профессиональные тренеры, стаж работы с детьми у которых более 15 лет.

Стоимость: от 2700 рублей в месяц.

Возрастные группы:

от 8 до 13 лет;

от 14 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: около 15 человек.

Тренеры: Щеглеватых Татьяна Николаевна, Щеглеватых Екатерина Сергеевна.