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Секция спортивного скалолазания на скалодроме VladRock
Адреса
- +7 (902) 505-44-03
- +7 (902) 505-12-00
Информация
Описание: скалодром для детей — это один из самых эффективных способов заинтересовать ребенка спортивным образом жизни, захватывающие уроки помогут ребенку по-настоящему увлечься и укрепить здоровье.
Тренеры секции проводят специальные тренировки по обучению скалолазанию для детей. Занятия на скалодроме подарят ребенку увлекательное, интересное и веселое времяпровождение с преодолением препятствий различной сложности и освоением азов скалолазания.
Благодаря регулярным тренировкам развивается координация, реакция, гибкость, выносливость, цепкость, появляется тонус мышц,а также развивается логическое мышление, решительность, целеустремленность.
На скалодроме работают профессиональные тренеры, стаж работы с детьми у которых более 15 лет.
Стоимость: от 2700 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 8 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: около 15 человек.
Тренеры: Щеглеватых Татьяна Николаевна, Щеглеватых Екатерина Сергеевна.
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