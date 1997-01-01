Секция спортивного туризма в клубе "Вершина"

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Информация
Описание: в программе занятий большой объем упражнений по общей физической подготовке, упражнения на активное равновесие и координацию, занятия на скалолазном тренажере и упражнения на силу верхнего плечевого пояса. Кроме того, в ходе обучения проходят лекции по туризму, обучение вязанию узлов, лекции по веревочной технике, жумарингу, а также соревнования и спортивные походы (пешие и водные).
В рамках программы начальной туристической подготовки ребята научатся ходить в походы, вязать узлы, разводить костры, пользоваться снаряжением, получат знания по экологии и краеведению.
Во время походов и экскурсий получат возможность посетить красивейшие уголки Приморского края, побывать в горах, пещерах, на водопадах.
На занятиях по туртехнике ребята освоят лазание по веревкам, а на соревнованиях закрепят результат и почувствуют себя командой.
Ребята будут много времени проводить на свежем воздухе, учиться сплавляться по рекам, грести на катамаранах и каяках, участвовать в спортивных играх, а также заведут много друзей-единомышленников.
Для занятий необходимо принести следующие документы: справка о состоянии здоровья от врача, копия свидетельства о рождении (или паспорта), копия полиса ОМС.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 10 до 16 лет.
Продолжительность: 3 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватель: Антонова Елена Владимировна.
Форма: сменная спортивная одежда и обувь, а также документы и бутылочка с питьевой водой.
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