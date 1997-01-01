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Секция "Тхэквон-до" в Федерации Тхэквон-до ИТФ г. Владивостока
Адреса
- +7 (914) 791-78-63 , Сергей Дмитриевич
Информация
Описание: Тхэквон-до - это вид единоборств, который развивает физические показатели (сила, ловкость, гибкость, координация), самообладание, дисциплину, чувство ответственности.
Занятия для детей-новичков направленны на комплексное физическое развитие, так же параллельно ребёнок учится ударной технике руками, ногами.
Возраст детей: от 5 до 12 лет.
Расписание: понедельник, среда, пятница - 16:00.
Стоимость: 1000 руб. за первый месяц обучения, далее - 2000 руб. в месяц.
Продолжительность занятия: 60 минут.
Количество человек в группах: до 10 чел.
Преподаватели:
Гордеев Сергей Дмитриевич - Черный пояс, опыт работы с детьми более 5 лет, чемпион гор. Владивостока 2011-2012 г., призёр международных соревнованиях.
Ким Роман Ирнамович - Черный пояс, судья международной категории, стаж тренерской работы - более 10 лет.
Форма одежды: спортивная, свободная одежда, тапки или чешки.
Дополнительные расходы: по желанию можно докупить фирменную одежду: на полную экипировку ребёнка уходит примерно 4500 руб.
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