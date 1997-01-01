Секция "Тхэквон-до" в Федерации Тхэквон-до ИТФ г. Владивостока

Информация

Описание: Тхэквон-до - это вид единоборств, который развивает физические показатели (сила, ловкость, гибкость, координация), самообладание, дисциплину, чувство ответственности.

Занятия для детей-новичков направленны на комплексное физическое развитие, так же параллельно ребёнок учится ударной технике руками, ногами.

Возраст детей: от 5 до 12 лет.

Расписание: понедельник, среда, пятница - 16:00.

Стоимость: 1000 руб. за первый месяц обучения, далее - 2000 руб. в месяц.

Продолжительность занятия: 60 минут.

Количество человек в группах: до 10 чел.

Преподаватели:

Гордеев Сергей Дмитриевич - Черный пояс, опыт работы с детьми более 5 лет, чемпион гор. Владивостока 2011-2012 г., призёр международных соревнованиях.

Ким Роман Ирнамович - Черный пояс, судья международной категории, стаж тренерской работы - более 10 лет.

Форма одежды: спортивная, свободная одежда, тапки или чешки.

Дополнительные расходы: по желанию можно докупить фирменную одежду: на полную экипировку ребёнка уходит примерно 4500 руб.