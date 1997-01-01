Секция Ушу в клубе «Лэйтай»

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 14
- +7 (914) 697-07-02
Информация
Описание: Ушу позволяет почувствовать себя легко и получить хороший баланс, а при регулярных занятиях улучшить здоровье. Ушу позволяет стать сильным, не бояться, успевать делать очень много. Ушу помогает для занятий в школе, так как сосредотачивается внимание. В клубе преподают следующие дисциплины ушу:
- Ушу-таолу
- Ушу-чуаньтун
- Ушу-саньда (саньшоу)
- Цигун
- Тайцзицюань
- Тайцзиюличо
Возраст: от 3-х до 18 лет, возрастные группы: 3 - 6 лет, 7 - 12 лет, 12 - 18 лет.
Продолжительность занятия: 1-2 часа.
Стоимость: от 2000 до 2500 рублей в месяц.
Преподаватель: Минашин Роман Владимирович (Кандидат в мастера спорта по кик-боксингу, 1-й разряд по Ушу Саньда (Саньшоу), 1-й разряд по боксу).
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
-
Занятия тхэквондо в "Тхэквон-до ITF г.Владивостока"От 5 до 18 лет От 1500 до 2200 руб Частная
-
Бокс в Спортивном комплексе "Арена Спорта"От 6 до 18 лет До 2000 руб Частная
-
Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"От 7 до 12 лет От 500 до 6500 руб Частная
-
Кунг-фу в Краевом доме физкультурыОт 4 до 6 лет Частная
-
Бокс в спортивном клубе АльфаОт 7 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Частная
-
Спорт и самозащита в спортивном клубе AradorОт 6 до 18 лет От 2200 до 2200 руб Государственная
-
Ушу в СДЮСШ единоборствОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Айкидо в СДЮСШ единоборствОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Айкидо в Детском центре "Мореход"От 6 до 18 лет До 2500 руб Государственная
-
Секция Ушу в клубе "Архат"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...