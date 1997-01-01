Секция Ушу в клубе "Чемпион-2"

Информация

Описание: Ушу позволяет почувствовать себя легко и получить хороший баланс, а при регулярных занятиях улучшить здоровье. Ушу позволяет стать сильным, не бояться, успевать делать очень много. Ушу помогает для занятий в школе, так как сосредотачивается внимание. В клубе преподают следующие дисциплины ушу:

Ушу-таолу

Ушу-чуаньтун

Ушу-саньда (саньшоу)

Цигун

Тайцзицюань

Тайцзиюличо

Возраст: от 3-х до 18 лет, возрастные группы: 3 - 6 лет, 7 - 12 лет, 12 - 18 лет.

Продолжительность занятия: 1-2 часа.

Стоимость: от 2000 до 2500 рублей в месяц.

Преподаватель: Городецкий Юрий Александрович (Президент ОСО ФУВ, тренер первой категории, КМС по УШУ, Главный тренер по УШУ чуаньтун ФУВ, Член спортивной коллегии при администрации).

Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.