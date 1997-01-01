Секция Ушу в клубе "Феникс"

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Адреса
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Владивосток, Толстого (Буссе), ул. Писаревская, 6/8
- +7 (904) 628-03-42
Информация
Описание: Ушу позволяет почувствовать себя легко и получить хороший баланс, а при регулярных занятиях улучшить здоровье. Ушу позволяет стать сильным, не бояться, успевать делать очень много. Ушу помогает для занятий в школе, так как сосредотачивается внимание. В клубе преподают следующие дисциплины ушу:
- Ушу-таолу
- Ушу-чуаньтун
- Ушу-саньда (саньшоу)
- Цигун
- Тайцзицюань
- Тайцзиюличо
Возраст: от 3-х до 18 лет, возрастные группы: 3 - 6 лет, 7 - 12 лет, 12 - 18 лет.
Продолжительность занятия: 1-2 часа.
Стоимость: от 2000 до 2500 рублей в месяц.
Преподаватель: Керимов Темур Тахир Оглы.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
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