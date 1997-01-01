Секция Ушу в клубе "У Дан"

Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Эгершельд, ул. Станюковича, 31а
- +7 (914) 077-74-61
- +7 (904) 629-92-06
Информация
Описание: Ушу позволяет почувствовать себя легко и получить хороший баланс, а при регулярных занятиях улучшить здоровье. Ушу позволяет стать сильным, не бояться, успевать делать очень много. Ушу помогает для занятий в школе, так как сосредотачивается внимание. В клубе преподают следующие дисциплины ушу:
- Ушу-таолу
- Ушу-чуаньтун
- Ушу-саньда (саньшоу)
- Цигун
- Тайцзицюань
- Тайцзиюличо
Возраст: от 3-х до 18 лет, возрастные группы: 3 - 6 лет, 7 - 12 лет, 12 - 18 лет.
Продолжительность занятия: 1-2 часа.
Стоимость: от 2000 до 2500 рублей в месяц.
Преподаватель: Городецкий Юрий Александрович (Президент ОСО ФУВ, тренер первой категории, КМС по УШУ, Главный тренер по УШУ чуаньтун ФУВ, Член спортивной коллегии при администрации).
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
-
Самбо в спортивном клубе АмазонкиОт 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Бокс в СДЮСШ единоборствОт 10 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Каратэ в спорткомплексе ЮностьОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Капоэйра в спорткомплексе ГаваньОт 4 до 18 лет До 2600 руб Частная
-
Айкидо в Дальневосточной Федерации Айкидо АйкикайОт 4 до 18 лет От 350 до 2500 руб Частная
-
Сериндзи кэмпо в клубе БагираОт 7 до 18 лет От 1800 до 2400 руб Частная
-
Секция "Тхэквон-до" в Федерации Тхэквон-до ИТФ г. ВладивостокаОт 5 до 12 лет От 1000 до 2000 руб Частная
-
Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп"От 4 до 18 лет От 3000 руб Частная
-
Тхэквондо для девочек в Центре спортивной подготовкиОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Каратэномичи в Спортивном комплексе "Арена Спорта"От 4 до 18 лет От 2000 до 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...