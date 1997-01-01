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Секция "Юный гений" в Центре "Эйдетика"
Адреса
- +7 (914) 792-07-72
Информация
Описание: занятия направленны на развитие интеллекта у ребенка. В ходе обучения ребенок сможет развить память, узнает секреты запоминания текстов, научит забывать ненужную информацию.
Умение ребенка запоминать повышается в 2-5 раз, а также увеличивается объём усваиваемой информации и тренируется концентрация внимания. Ребенку становится проще перерабатывать большие объёмы информации и запоминать тексты, стихи, песни.
Также занятия направлены на тренировку навыков чтения, анализ затруднений ребенка для последующего их устранения. В ходе обучения у ребенка формируется красивая грамотная речь и умение понимать сложные тексты.
Стоимость: 6000 рублей за всю программу обучения (3 месяца - 48 занятий).
Возрастные группы:
- от 6 до 11 лет;
- от 1 до 12 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 5 до 10 человек.
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