Секция "Юный гений" в Центре "Эйдетика"

Информация

Описание: занятия направленны на развитие интеллекта у ребенка. В ходе обучения ребенок сможет развить память, узнает секреты запоминания текстов, научит забывать ненужную информацию.

Умение ребенка запоминать повышается в 2-5 раз, а также увеличивается объём усваиваемой информации и тренируется концентрация внимания. Ребенку становится проще перерабатывать большие объёмы информации и запоминать тексты, стихи, песни.

Также занятия направлены на тренировку навыков чтения, анализ затруднений ребенка для последующего их устранения. В ходе обучения у ребенка формируется красивая грамотная речь и умение понимать сложные тексты.

Стоимость: 6000 рублей за всю программу обучения (3 месяца - 48 занятий).

Возрастные группы:

от 6 до 11 лет;

от 1 до 12 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 5 до 10 человек.