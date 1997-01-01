Сёриндзи Кэмпо в фитнес-клубе "Седьмое небо"

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Описание: Сёриндзи Кэмпо - японское боевое искусство, которое служит хорошим методом физического воспитания и духовного совершенствования. Это боевое искусство отличается красотой и культурой движений, а также является эффективным единоборством для самообороны на улице. Занятия Сёриндзи Кэмпо укрепляют тело и дух, воспитывают сильную личность, способную сделать наш мир лучше.

В программу обучения входят:

ударная техника,

бросковая техника,

техника болевых и удушающих захватов,

техника работы с оружием и против оружия,

силовые нагрузки,

упражнения на гибкость, выносливость и другие способности.

Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.

Возраст: от 7 до 10 лет.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

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