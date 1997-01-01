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Сёриндзи Кэмпо в фитнес-клубе "Седьмое небо"
Цена: 1700 - 2000
Возраст: 7 - 10 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, пр-т 100-летия Владивостока, 40 , ТЦ "Сотка", 4-й этаж
- +7 (423) 236-21-91
- +7 (423) 256-35-43
Владивосток, Тихая, ул. Сахалинская, 2А
- +7 (423) 257-58-48 , администратор
- +7 (423) 295-37-70 , директор
Информация
Описание: Сёриндзи Кэмпо - японское боевое искусство, которое служит хорошим методом физического воспитания и духовного совершенствования. Это боевое искусство отличается красотой и культурой движений, а также является эффективным единоборством для самообороны на улице. Занятия Сёриндзи Кэмпо укрепляют тело и дух, воспитывают сильную личность, способную сделать наш мир лучше.
В программу обучения входят:
- ударная техника,
- бросковая техника,
- техника болевых и удушающих захватов,
- техника работы с оружием и против оружия,
- силовые нагрузки,
- упражнения на гибкость, выносливость и другие способности.
Стоимость: от 1700 (8 занятий) до 2000 (12 занятий) рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 10 лет.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Александр Новиков. Имеет черный пояс, 2 Дан Сёриндзи Кэмпо (ведет группы на пр-те 100-летия Владивостока).
- Сергей Терентьев (ведет группы на ул.Сахалинской).
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