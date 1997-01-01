Сериндзи кэмпо в клубе Багира

Информация

Описание: Сёриндзи Кэмпо – это боевое искусство для самообороны на улице и занятия для укрепления духа и тела.

Возраст: От 7-ми до 18-ти лет.

Продолжительность занятия: 1 час.

Стоимость: от 1800 до 2400 руб. в месяц.

Преподаватель: Александр Николаевич - тренер-преподаватель.

Форма: кимоно приобретается самостоятельно.