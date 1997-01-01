Шахматная секция "Слон" в ЦДТ

Информация

Описание: игра в шахматы расширяет кругозор, учит ребенка думать, быть внимательным, анализировать и предвидеть результаты своей деятельности. Ребенок развивает логическое мышление, тренирует память, становится более изобретательным. Шахматы помогают выработать выдержку, силу воли, усидчивость, внимательность и собранность. Ребенок с детсвта учится самостоятельно принимать решения и не унывать при неудачах.

В ходе обучения дети участвуют в соревнованиях по шахматам, получают разряды.



Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: нет ограничений по количеству человек при приеме в группу.

Преподаватели: Акулич Андрей Леонтьевич - имеет 2-ой разряд по шахматам, играет в шахматы более 50 лет, имеет стаж работы с детьми более 6 лет. Также имеет сертификат судьи городских и краевых шахматных соревнований.