Шахматы в Спортивной школе "Старт"

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Описание: занятия шахматами благотворно влияют на подготовку ребенка к школе, позволяют ему развиваться гармонично, тренировать умственные и творческие способности.

Играя в шахматы, ваш ребенок научится мыслить, логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. Шахматы формируют у ребенка дисциплинированность, а также выдержку, собранность, внимательность, что помогает ему лучше сосредоточиться на уроках. Ребенок учится самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться к неудачам.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 3 часов (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

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