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Шахматы в Спортивной школе "Старт"
Адреса
- +7 (908) 972-20-63
- +7 (423) 227-43-85
Информация
Описание: занятия шахматами благотворно влияют на подготовку ребенка к школе, позволяют ему развиваться гармонично, тренировать умственные и творческие способности.
Играя в шахматы, ваш ребенок научится мыслить, логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. Шахматы формируют у ребенка дисциплинированность, а также выдержку, собранность, внимательность, что помогает ему лучше сосредоточиться на уроках. Ребенок учится самостоятельно принимать решения и спокойнее относиться к неудачам.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 3 часов (время зависит от возраста ребенка и его уровня подготовки).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Преподаватели:
- Чухачев Владимир Александрович - кандидат в мастера спорта;
- Щукин Андрей Вадимович - лауреат премии "Тренер года" за 2009, 2010, 2011 и 2012 года (первое место);
- Чхань Виктория Андреевна - кандидат в мастера спорта.
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Стаж 19 летОтзывов: 2Стаж 19 летОтзывов: 16
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Стаж 18 летОтзывов: 2Стаж 18 летОтзывов: 16
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