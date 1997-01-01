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        Шахматный клуб "Вертикаль" в Шахматной Федерации

        Шахматный клуб "Вертикаль" в Шахматной Федерации

        Количество преподавателей: 1
        Шахматы
        Рейтинг: 8.0
        Цена: До 2400
        Возраст: 5 - 14 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Адмирала Кузнецова, 54
        • +7 (964) 436-00-18 , Маргарян Арутюн Араевич (преподаватель)
        • +7 (423) 290-32-10 , Шахматная Федерация
        Информация

        Описание: игра в шахматы дает мощный толчок в развитии интеллектуальных способностей ребенка, ведь в процессе игры идет одновременная работа сразу правого и левого полушария мозга, что способствует их гармоничному развитию.

        У ребенка активно развивается как логическое, так и абстрактное мышление, вырастает способность концентрироваться и улучшается память, формируется эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к победе. Поражения учат его стойко переживать проигрыш, относиться к себе самокритично и анализировать свои поступки, извлекая нужный опыт.

        Занятия в клубе организованы на базе Шахматной Федерации города Владивостока. Запись в группы ведут тренеры-преподаватели.

        Также занятия в Шахматной федерации проходят по другим адресам в клубах "Каисса", "Маэстро", "Ладья" и ЦДО "Чайка".

        Возраст учеников: от 5 до 14 лет.

        Стоимость занятий: 2400 рублей в месяц.

        Продолжительность: от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 15 человек.

        Преподаватели:

        Маргарян Арутюн Араевич - работает с детьми более 6 лет. За это время воспитал призёра России до 9 лет, Чемпиона Дальнего Востока, многократных чемпионов Приморского Края, чемпионов города Владивостока и многих других турниров.

         

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