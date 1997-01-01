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Шахматный клуб "Вертикаль" в Шахматной Федерации
Адреса
- +7 (964) 436-00-18 , Маргарян Арутюн Араевич (преподаватель)
- +7 (423) 290-32-10 , Шахматная Федерация
Информация
Описание: игра в шахматы дает мощный толчок в развитии интеллектуальных способностей ребенка, ведь в процессе игры идет одновременная работа сразу правого и левого полушария мозга, что способствует их гармоничному развитию.
У ребенка активно развивается как логическое, так и абстрактное мышление, вырастает способность концентрироваться и улучшается память, формируется эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к победе. Поражения учат его стойко переживать проигрыш, относиться к себе самокритично и анализировать свои поступки, извлекая нужный опыт.
Занятия в клубе организованы на базе Шахматной Федерации города Владивостока. Запись в группы ведут тренеры-преподаватели.
Также занятия в Шахматной федерации проходят по другим адресам в клубах "Каисса", "Маэстро", "Ладья" и ЦДО "Чайка".
Возраст учеников: от 5 до 14 лет.
Стоимость занятий: 2400 рублей в месяц.
Продолжительность: от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели:
Маргарян Арутюн Араевич - работает с детьми более 6 лет. За это время воспитал призёра России до 9 лет, Чемпиона Дальнего Востока, многократных чемпионов Приморского Края, чемпионов города Владивостока и многих других турниров.
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