Шахматный кружок в Клубе юных техников

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Описание: игра в шахматы активно развивает логическое и абстрактное мышление. Во время игры в шахматы в работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за логический компонент, построение последовательных цепочек. Правое же полушарие отвечает за моделирование и создание возможных ситуаций. Также в ходе игры ребенок тренирует долговременную и оперативную память, используя визуальную, цифровую и цветовую информацию.

Во время урока тренер рассказывает правила игры в шахматы, ребенок усваивает их. А во время практической игры он применяет свои знания на практике - принимает свое собственное решение, руководствуясь усвоенной информацией.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Комиссаров Виктор Анисимович - подполковник, штурман морской авиации, педагог дополнительного образования с высшей категорией. Стаж педагогической работы - 24 года.