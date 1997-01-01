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Шахматный кружок в Клубе юных техников
Адреса
- +7 (423) 234-95-01
- +7 (423) 278-18-11
Информация
Описание: игра в шахматы активно развивает логическое и абстрактное мышление. Во время игры в шахматы в работу включается левое полушарие мозга, отвечающее за логический компонент, построение последовательных цепочек. Правое же полушарие отвечает за моделирование и создание возможных ситуаций. Также в ходе игры ребенок тренирует долговременную и оперативную память, используя визуальную, цифровую и цветовую информацию.
Во время урока тренер рассказывает правила игры в шахматы, ребенок усваивает их. А во время практической игры он применяет свои знания на практике - принимает свое собственное решение, руководствуясь усвоенной информацией.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: Комиссаров Виктор Анисимович - подполковник, штурман морской авиации, педагог дополнительного образования с высшей категорией. Стаж педагогической работы - 24 года.
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