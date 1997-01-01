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Шахматный кружок "Вертикаль" в Детском клубе "Гренада"
Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 29
Информация
Описание: в секции проводится обучение игре в шахматы, ведется подготовка детей к профессиональным соревнованиям и турнирам по шахматам.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 15 человек.
Стоимость: бесплатно.
Преподаватели: Регушевская Диана Григорьевна
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