Шахматный кружок "Вертикаль" в Детском клубе "Гренада"

Информация

Описание: в секции проводится обучение игре в шахматы, ведется подготовка детей к профессиональным соревнованиям и турнирам по шахматам.

Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 15 человек.

Стоимость: бесплатно.

Преподаватели: Регушевская Диана Григорьевна