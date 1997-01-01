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Кружок "По дороге к азбуке" в Детском клубе "Старт"
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, БАМ, ул. Карбышева, 14
- +7 (423) 234-99-67
- +7 (423) 220-67-21 , руководитель
Информация
Преподаватели: Иванова Тамара Павловна.
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