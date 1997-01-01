Шахматы в Центре «Пифагорка»

Информация

Описание: игра в шахматы поможет расширить кругозор ребенка, научит его думать, сравнивать, обобщать, а также поспособствует развитию памяти и логического мышления.

Стоимость:

2400 рублей - абонемент на 8 занятий;

1800 рублей - абонемент на 4 занятия;

300 рублей - одно занятие.

Возраст:

от 5 до 7 лет;

от 8 до 14 лет.

Продолжительность: 1 час или 2 часа (в зависимости от частоты занятий).

Частота занятий: 1 раз в неделю - 2 часа занятия или 2 раза в неделю по 1 часу занятий.

Количество человек в группе: до 6 человек.