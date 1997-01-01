Шахматы в Центре «Пифагорка»

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Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (902) 557-75-15
- +7 (924) 730-24-15
Информация
Описание: игра в шахматы поможет расширить кругозор ребенка, научит его думать, сравнивать, обобщать, а также поспособствует развитию памяти и логического мышления.
Стоимость:
- 2400 рублей - абонемент на 8 занятий;
- 1800 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 300 рублей - одно занятие.
Возраст:
- от 5 до 7 лет;
- от 8 до 14 лет.
Продолжительность: 1 час или 2 часа (в зависимости от частоты занятий).
Частота занятий: 1 раз в неделю - 2 часа занятия или 2 раза в неделю по 1 часу занятий.
Количество человек в группе: до 6 человек.
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Шахматы в Детском центре "Мореход"От 7 до 18 лет До 1600 руб Государственная
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Шахматы в Семейном клубе "Кроха"От 5 до 18 лет От 500 до 2400 руб Частная
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Шахматный клуб "Вертикаль" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2400 руб Частная
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Шахматы в Детском клубе "Ай да Я"От 5 до 18 лет До 2400 руб Частная
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Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет От 2400 до 3200 руб Частная
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Шахматы в детском клубе "Чемпион"От 4 до 12 лет От 3500 руб Частная
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Шахматы в "Центре твоего образования"От 6 до 11 лет От 1500 до 2500 руб Частная
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Шахматный кружок "Вертикаль" в Детском клубе "Гренада"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
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Шахматный клуб "Маэстро" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2400 руб Частная
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Шахматный клуб "Ладья" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2400 руб Частная
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