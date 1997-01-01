Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной Федерации

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Описание: шахматы с первых дней знакомства с ними учат детей логически мыслить и рассуждать. Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память.

Ребенок учится самостоятельно принимать свое собственное решение, а это очень важно.

В ребенке также вырабатывается уверенность в собственном суждении, в умении правильно оценивать ход своих мыслей. И при этом шахматы учат ребенка не только логически мыслить, но и делать выводы.

Занятия в центре организованы на базе Шахматной Федерации города Владивостока, которая имеет и другие шахматные клубы - "Каисса", "Вертикаль", "Ладья" и "Маэстро", расположенные по разным адресам.

Возраст учеников: от 5 до 14 лет.

Стоимость занятий: 2400 рублей в месяц (2 раза в неделю), 3200 рублей в месяц (3 раза в неделю).

Продолжительность: от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: международный мастер по шахматам Данилова Анна Сергеевна, Кононенко Максим Сергеевич и Чухачев Владимир Александрович.