Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Шахматы в Центре "Чайка" от Шахматной Федерации
Адреса
Информация
Описание: шахматы с первых дней знакомства с ними учат детей логически мыслить и рассуждать. Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память.
Ребенок учится самостоятельно принимать свое собственное решение, а это очень важно.
В ребенке также вырабатывается уверенность в собственном суждении, в умении правильно оценивать ход своих мыслей. И при этом шахматы учат ребенка не только логически мыслить, но и делать выводы.
Занятия в центре организованы на базе Шахматной Федерации города Владивостока, которая имеет и другие шахматные клубы - "Каисса", "Вертикаль", "Ладья" и "Маэстро", расположенные по разным адресам.
Возраст учеников: от 5 до 14 лет.
Стоимость занятий: 2400 рублей в месяц (2 раза в неделю), 3200 рублей в месяц (3 раза в неделю).
Продолжительность: от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Преподаватели: международный мастер по шахматам Данилова Анна Сергеевна, Кононенко Максим Сергеевич и Чухачев Владимир Александрович.
-
Стаж 14 летОтзывов: 1Стаж 14 летОтзывов: 0
-
Стаж 9 летОтзывов: 4Стаж 9 летОтзывов: 0
-
Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж 21 годОтзывов: 0
-
ЭтюдОт 5 до 18 лет От 2500 до 3500 руб Частная
-
Шахматы в клубе FriendsОт 4 до 10 лет От 250 до 500 руб Частная
-
Шахматный кружок в Клубе юных техниковОт 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматная секция "Слон" в ЦДТОт 5 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматы в школе развития «Солнечный остров»От 5 до 8 лет От 600 руб Частная
-
Шахматы в Спортивной школе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматы в Детском центре "Мореход"От 7 до 18 лет До 1600 руб Государственная
-
Шахматы в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматный клуб "Ладья" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2400 руб Частная
-
Шахматы в "Центре твоего образования"От 6 до 11 лет От 1500 до 2500 руб Частная
Загрузка комментариев...