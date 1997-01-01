Шахматы в Центре раннего развития "7 гномов"

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Информация
Описание: обучение игре в шахматы положительно влияет на интеллект и характер ребенка. В процессе игры происходит одновременная и синхронная работа сразу двух полушарий мозга, благодаря чему отмечается активное развитие как логического, так и абстрактного мышления.
Во время занятий шахматами у ребёнка вырабатывается усидчивость, поскольку он концентрирует внимание на одном процессе, а также тренируется память. Ребенок учится самостоятельно мыслить логически и осмысленно принимать решения. У него формируются общие навыки планирования действий, что позволит ребенку научиться правильно планировать свое время, стратегически мыслить и достигать целей.
Кроме того, благодаря шахматам у ребёнка формируются такие черты как эмоциональная устойчивость, твёрдая воля, решимость, желание побеждать и стремление к победе. При этом поражения, которые неизбежно постигают любого игрока, учат его стойко и достойно переживать проигрыш, видя в нём новую возможность для развития, а также учат относиться к себе самокритично и анализировать собственные поступки, извлекая нужный и ценный опыт.
Стоимость: 1500 рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 13 лет.
Продолжительность: 1-1,5 часа.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Количество человек в группе: 7-10 человек.
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