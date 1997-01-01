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Шахматы в "Центре твоего образования"
Цена: 1500 - 2500
Возраст: 6 - 11 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Толстого (Буссе), ул. Толстого, 32а
- +7 (423) 293-02-04
- +7 (914) 791-58-38
Информация
Описание: игра в шахматы позволяет одновременно задействовать логическое и абстрактное мышление. Игроку приходится продумывать шаги наперед, строить предположительные варианты развития событий. Во время партии у ребенка одновременно задействуется оперативная и долговременная память. Мало какая деятельность способна вызывать данные состояния. Предельная нагрузка сказывается на умственных способностях самым благоприятным образом.
Что помогут развить занятия шахматами:
- логику;
- анализ;
- память;
- концентрацию внимания;
- выработку характера;
- целеустремленность;
- повышение обучаемости;
- творческие задатки;
- системного и критического мышлений.
Стоимость:
- 1500 рублей - абонемент на 4 занятия;
- 2500 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возрастные группы:
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 11 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
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