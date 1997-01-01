Шахматы в "Центре твоего образования"

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Описание: игра в шахматы позволяет одновременно задействовать логическое и абстрактное мышление. Игроку приходится продумывать шаги наперед, строить предположительные варианты развития событий. Во время партии у ребенка одновременно задействуется оперативная и долговременная память. Мало какая деятельность способна вызывать данные состояния. Предельная нагрузка сказывается на умственных способностях самым благоприятным образом.

Что помогут развить занятия шахматами:

логику;

анализ;

память;

концентрацию внимания;

выработку характера;

целеустремленность;

повышение обучаемости;

творческие задатки;

системного и критического мышлений.

Стоимость:

1500 рублей - абонемент на 4 занятия;

2500 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возрастные группы:

от 6 до 8 лет;

от 9 до 11 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.