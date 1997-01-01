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Шахматы в Детском клубе "Ай да Я"
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Описание: шахматы укрепляют память, развивают воображение, логическое мышление и интеллект, способствуют формированию самостоятельного мышления, а также корректируют социальные навыки. Игра в шахматы успешно гасит агрессию, развивает сообразительность, концентрацию внимания и усидчивость, способствует повышению самооценки.
Стоимость: абонемент на месяц (8 занятий) - 2400 рублей. Пробное занятие - бесплатно.
Возраст учеников: от 5 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 14 человек.
Преподаватели: Бачин Виталий Михайлович - международный мастер по шахматам, чемпион России среди молодежи в 2003 году, многократный чемпион по шахматам Дальнего Востока. Стаж педагогической работы с детьми - более 5 лет.
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