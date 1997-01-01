Шахматы в детском клубе "Прометей"

Информация

Описание: на занятиях дети изучают азы игры в шахматы, а также тактику игры. У детей развивается логика и появляется способность предвидеть исход событий. Игра в шахматы способна улучшить успеваемость в школе, так развивает интеллект ребенка с раннего детства.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Стоимость: бесплатно.

Продолжительность: от 2 до 3 часов.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 12 человек.

Расписание работы: понедельник, пятница, суббота, с 14:00 до 20:00 (расписание обусловлено рабочим графиком преподавателя).

Преподаватели: Муруева Виктория Васильевна.