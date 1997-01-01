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Шахматы в детском клубе "Прометей"
Цена: Бесплатно
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, ул. Некрасовская, 58
- +7 (423) 226-17-49
Информация
Описание: на занятиях дети изучают азы игры в шахматы, а также тактику игры. У детей развивается логика и появляется способность предвидеть исход событий. Игра в шахматы способна улучшить успеваемость в школе, так развивает интеллект ребенка с раннего детства.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Стоимость: бесплатно.
Продолжительность: от 2 до 3 часов.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 12 человек.
Расписание работы: понедельник, пятница, суббота, с 14:00 до 20:00 (расписание обусловлено рабочим графиком преподавателя).
Преподаватели: Муруева Виктория Васильевна.
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