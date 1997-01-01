Шахматы в клубе Friends

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Описание: благодаря шахматам у ребенка развивается логическое мышление. Во время игры у спротсмена работают оба полушария мозга, что способствует также и творческому развитию помимо интеллектуального.

Кроме того, шахматы помогают развить в ребенке ответственность, а также умение самостоятельно принимать решения.

Занятия шахматами проходят как для малышей, так и для ребят постарше, начинающих и опытных шахматистов.

Стоимость:

500 рублей за одно занятие для групп 7-10 лет;

250 рублей за одно занятие для групп 4-7 лет.

Возрастные группы:

от 4 до 7 лет;

от 7 до 10 лет.

Продолжительность:

1 час 30 минут - группы 7-10 лет;

40 минут - группы 4-7 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.