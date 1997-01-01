Шахматы в МАУ ДО "Центринформ"

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Описание: на занятиях дети учатся тактическим приёмам и комбинациям при разыгрывании партий. Благодаря шахматам проиходит развитие интеллектуально-творческой, одаренной личности. В процессе обучения шахматной игре вырабатывается ряд необходимых качеств: целеустремленность, терпение, способность к концентрации внимания, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке.
Дети научатся:
- ориентироваться на шахматной доске;
- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса;
- правильно помещать шахматную доску между партнерами;
- правильно расставлять фигуры перед игрой;
- различать на шахматной доске горизонталь, вертикаль, диагональ;
- рокировать, объявлять шах, ставить мат;
- решать элементарные задачи на мат в 1 ход;
- записывать шахматную партию;
- матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей;
- проводить элементарные комбинации.
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возраст: от 6 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Танашкин Алексей Сергеевич - специалист прикладной математики и информатики, окончил магистратуру ДВФУ в 2016 году.
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