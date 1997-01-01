Шахматы в Семейном клубе "Кроха"

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Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, ул. Иртышская, 12
- +7 (423) 297-16-07
- +7 (904) 627-16-07 , WhatsApp
Информация
Описание: шахматы учат детей логически мыслить и рассуждать. Играя в шахматы ребенок развивает дисциплину и память, учится принимать самостоятельные решения и делать выводы. На занятиях дети готовятся для участия в соревнованиях различного уровня от районных до региональных.
Стоимость:
- 2400 рублей абонемент на 8 занятий;
- 500 рублей за одно занятие.
Возраст: от 5 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Кононенко Максим Сергеевич - кандидат в мастера спорта по шахматам.
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