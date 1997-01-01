Шахматы в Семейном клубе "Кроха"

Информация

Описание: шахматы учат детей логически мыслить и рассуждать. Играя в шахматы ребенок развивает дисциплину и память, учится принимать самостоятельные решения и делать выводы. На занятиях дети готовятся для участия в соревнованиях различного уровня от районных до региональных.

Стоимость:

2400 рублей абонемент на 8 занятий;

500 рублей за одно занятие.

Возраст: от 5 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Кононенко Максим Сергеевич - кандидат в мастера спорта по шахматам.