Шахматный клуб "Каисса" в Шахматной Федерации

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Описание: игра в шахматы дает мощный толчок в развитии интеллектуальных способностей ребенка, ведь в процессе игры идет одновременная работа сразу правого и левого полушария мозга, что способствует их гармоничному развитию.

У ребенка активно развивается как логическое, так и абстрактное мышление, вырастает способность концентрироваться и улучшается память, формируется эмоциональная устойчивость, твердая воля, решимость и стремление к победе. Поражения учат его стойко переживать проигрыш, относиться к себе самокритично и анализировать свои поступки, извлекая нужный опыт.

Занятия в клубе организованы на базе Шахматной Федерации города Владивостока. Запись в группы ведут тренеры-преподаватели.

Также занятия в Шахматной федерации проходят по другим адресам в клубах "Вертикаль", "Маэстро", "Ладья" и ЦДО "Чайка".

Возраст учеников: от 5 до 14 лет.

Стоимость занятий: 2500 рублей в месяц.

Продолжительность: от 1 часа 15 минут до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Желтов Роман Романович, Чхань Виктория Андреевна.