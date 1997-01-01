Шахматы в школе развития «Солнечный остров»

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Описание: игра в шахматы расширяет кругозор, учит детей думать, быть внимательным, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Шахматы развивают изобретательность и логическое мышление. У ребенка вырабатывается выдержка, сила воли, усидчивость, внимательность и собранность. Он становится самокритичнее, учится самостоятельно принимать решения, не унывать при неудачах, когда проигрывает партию. Особенно важно обучение игре в шахматы гиперактивных детей, которые с трудом могут усидеть пять минут на месте. Они становятся спокойнее, уравновешеннее.

Стоимость: 600 рублей за занятие.

Возраст: от 5 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8-9 человек.