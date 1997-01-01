Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Шахматы в школе развития «Солнечный остров»
Цена: От 600
Возраст: 5 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
Информация
Описание: игра в шахматы расширяет кругозор, учит детей думать, быть внимательным, запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности. Шахматы развивают изобретательность и логическое мышление. У ребенка вырабатывается выдержка, сила воли, усидчивость, внимательность и собранность. Он становится самокритичнее, учится самостоятельно принимать решения, не унывать при неудачах, когда проигрывает партию. Особенно важно обучение игре в шахматы гиперактивных детей, которые с трудом могут усидеть пять минут на месте. Они становятся спокойнее, уравновешеннее.
Стоимость: 600 рублей за занятие.
Возраст: от 5 до 8 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8-9 человек.
-
Шахматный клуб "Каисса" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2500 руб Частная
-
Шахматный клуб "Маэстро" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2400 руб Частная
-
Шахматный клуб "Ладья" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2400 руб Частная
-
Кружок "По дороге к азбуке" в Детском клубе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматный кружок "Вертикаль" в Детском клубе "Гренада"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматы в Спортивной школе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция по шахматам "Гроссмейстер" в Школе ПифагораОт 6 до 14 лет От 3000 руб Частная
-
Шахматы в МАУ ДО "Центринформ"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Шахматный клуб "Вертикаль" в Шахматной ФедерацииОт 5 до 14 лет До 2400 руб Частная
-
Шахматы в Центре «Пифагорка»От 5 до 14 лет От 300 до 2400 руб Частная
Загрузка комментариев...