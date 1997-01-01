Шахматы в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: шахматы развивают логическое мышление и изобретательность. Игра подразумевает глубокий анализ действий противника, а также сбор и обобщение различной информации. Ребенок учится самостоятельно принимать решения, справляться с трудностями, не расстраиваться и не опускать руки в случае неудачи, а также стремиться к победе.

Занятия проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка, дети постарше занимаются дольше).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Преподаватель: Сорокин Сергей Николаевич - тренер-преподаватель высшей категории.