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Школа актёрского мастерства "Prim Star"
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Описание: На занятиях по актёрскому мастерству и сценической речи ребята учатся взаимодействовать друг с другом, выступают публично, читают басни и стихи, развивают внимание и память, артистические навыки и грамотную, уверенную речь. Это хорошая платформа для успешной учёбы в школе и для жизни в будущем.
В программе курса:
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актёрское мастерство
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сценическая речь
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сценическое движение
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психология
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мастерство телеведущих
Занятия проводят опытные педагоги с высшим театральным образованием.
По окончании выдается сертификат.
О школе:
Школа существует с 2012 года, за это время у нас обучились более 900 слушателей всех возрастов. Некоторые из учеников «Прим стар» поступили в театральные ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Наши учащиеся принимают участие в городских фестивалях, снимаются в рекламных роликах на приморском ТВ и работают аниматорами на мероприятиях и праздниках.
Возраст учеников: от 9-ти до 16-ти лет.
Стоимость занятий: Действуют скидки при единовременной оплате за 2 и 3 месяца.
Абонемент на 2 месяца (8 занятий) — 6000 руб.
Абонемент на 3 месяца (12 занятий) — 9000 руб.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю (воскресенье).
Преподаватели:
Метляев Владимир Анатольевич - актерское мастерство, сценическое движение;
Федосеева Анастасия Алексеевна - актёрское мастерство, сценическая речь;
Метляева Татьяна Викторовна - актёрское мастерство, сценическая речь;
Дроздов Игорь Николаевич - психология;
Валентина Лисянская - мастерство телеведущих.
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