Школа актёрского мастерства "Prim Star"

Информация

Описание: На занятиях по актёрскому мастерству и сценической речи ребята учатся взаимодействовать друг с другом, выступают публично, читают басни и стихи, развивают внимание и память, артистические навыки и грамотную, уверенную речь. Это хорошая платформа для успешной учёбы в школе и для жизни в будущем.

В программе курса:

актёрское мастерство

сценическая речь

сценическое движение

психология

мастерство телеведущих

Занятия проводят опытные педагоги с высшим театральным образованием.

По окончании выдается сертификат.

О школе:

Школа существует с 2012 года, за это время у нас обучились более 900 слушателей всех возрастов. Некоторые из учеников «Прим стар» поступили в театральные ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Наши учащиеся принимают участие в городских фестивалях, снимаются в рекламных роликах на приморском ТВ и работают аниматорами на мероприятиях и праздниках.

Возраст учеников: от 9-ти до 16-ти лет.

Стоимость занятий: Действуют скидки при единовременной оплате за 2 и 3 месяца.

Абонемент на 2 месяца (8 занятий) — 6000 руб.

Абонемент на 3 месяца (12 занятий) — 9000 руб.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю (воскресенье).

Преподаватели:

Метляев Владимир Анатольевич - актерское мастерство, сценическое движение;

Федосеева Анастасия Алексеевна - актёрское мастерство, сценическая речь;

Метляева Татьяна Викторовна - актёрское мастерство, сценическая речь;

Дроздов Игорь Николаевич - психология;

Валентина Лисянская - мастерство телеведущих.