Школа живописи в Речевом центре "Логопед"

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Адреса
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Владивосток, район Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 3
Информация
Описание: для развития ребенка важна хорошая моторика рук — рисование в этом деле приносит большую пользу. Движения пальцев стимулируют речевую деятельность. Дети, рано взявшие в руки карандаши и краски, быстрее начинают говорить. Рисование расслабляет и отвлекает детей от напряжений и стрессов. Они погружаются в сказочный мир искусства.
Возраст: от 7 до 13 лет.
Стоимость: абонемент на 4 занятия - 2000 рублей.
Продолжительность: 50 минут.
Частота занятий: 1 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватели: Рябцева Олеся Николаевна.
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