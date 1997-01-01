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Школа программирования для детей «Алгоритмика»
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Описание: в лабораториях программирования «Алгоритмика» ребенок может сделать первый шаг в мир IT, обучение происходит в игровой форме и с индивидуальным подходом к каждому ребенку с помощью специально разработанной онлайн-платформы.
В «Алгоритмикe» работают опытные преподаватели, следящие за последними трендами в IT и образовании. Ребенок научится не только программировать, но и получит практические навыки проектного мышления и работы в команде.
Возраст учеников: от 7 до 12 лет.
Стоимость занятий: 3000 рублей.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю. Также ребенок может дополнительно заниматься самостоятельно дома в режиме online.
Количество человек в группе: 8-12 человек.
*Также по желанию ребенок может заниматься на своем личном ноутбуке, куда ему будет установлен необходимый для обучения софт.
Преподаватели: Владимир Овсянников
Окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», получил диплом Master of Business Administration Иркутского государственного университета по специальности «Стратегическое управление предприятием». Более 15 лет опыта работе в телекоммуникациях и ИТ в качестве топ-менеджера и руководителя проектов. Имеет большой опыт обучения сотрудников и студентов. Прошел курсы программирования, имеет опыт наставничества в сфере обучения программированию.
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