Школа программирования для детей «Алгоритмика»

Информация

Описание: в лабораториях программирования «Алгоритмика» ребенок может сделать первый шаг в мир IT, обучение происходит в игровой форме и с индивидуальным подходом к каждому ребенку с помощью специально разработанной онлайн-платформы.

В «Алгоритмикe» работают опытные преподаватели, следящие за последними трендами в IT и образовании. Ребенок научится не только программировать, но и получит практические навыки проектного мышления и работы в команде.

Возраст учеников: от 7 до 12 лет.

Стоимость занятий: 3000 рублей.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю. Также ребенок может дополнительно заниматься самостоятельно дома в режиме online.

Количество человек в группе: 8-12 человек.

*Также по желанию ребенок может заниматься на своем личном ноутбуке, куда ему будет установлен необходимый для обучения софт.

Преподаватели: Владимир Овсянников

Окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры», получил диплом Master of Business Administration Иркутского государственного университета по специальности «Стратегическое управление предприятием». Более 15 лет опыта работе в телекоммуникациях и ИТ в качестве топ-менеджера и руководителя проектов. Имеет большой опыт обучения сотрудников и студентов. Прошел курсы программирования, имеет опыт наставничества в сфере обучения программированию.