Школа юной Леди в Paese School

Информация

Описание: обучение представляет собой авторский курс, который создан, чтобы помочь родителям в общении с дочерьми и в воспитании в них настоящих леди. Занятия помогут девочкам научиться чувствовать себя уверенно в общественных местах и за обеденным столом, обзавестить искусными манерами, а также научиться элегантно двигаться и держать осанку.

Ребенок будет с легкостью заводить друзей, сформирует чувство стиля и узнает, как и для чего ухаживать за собой и собственными вещами.

Для младших групп юных леди от 7 до 9 лет обучение включает:

прически на каждый день;

искусство маникюра;

развитие вкуса и стиля, хранение вещей;

светский этикет;

столовый этикет;

школа общения.

Для леди от 10 до 13 лет обучение состоит из занятий:

основы макияжа, уход за лицом;

прически на каждый день;

искусство маникюра;

развитие вкуса и стиля;

светский этикет;

столовый этикет;

школа общения.

Стоимость:

1 урок – 999 рублей.

абонемент на 6 уроков – 5000 рублей;

абонемент на 7 уроков – 6000 рублей.

Возрастные группы:

от 7 до 9 лет;

от 10 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: ежедневно.

Количество человек в группе: около 5-7 человек.