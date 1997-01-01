Школа юной Леди в Paese School

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Светланская, 33
- +7 (914) 707-75-67
- +7 (423) 277-75-67
Информация
Описание: обучение представляет собой авторский курс, который создан, чтобы помочь родителям в общении с дочерьми и в воспитании в них настоящих леди. Занятия помогут девочкам научиться чувствовать себя уверенно в общественных местах и за обеденным столом, обзавестить искусными манерами, а также научиться элегантно двигаться и держать осанку.
Ребенок будет с легкостью заводить друзей, сформирует чувство стиля и узнает, как и для чего ухаживать за собой и собственными вещами.
Для младших групп юных леди от 7 до 9 лет обучение включает:
- прически на каждый день;
- искусство маникюра;
- развитие вкуса и стиля, хранение вещей;
- светский этикет;
- столовый этикет;
- школа общения.
Для леди от 10 до 13 лет обучение состоит из занятий:
- основы макияжа, уход за лицом;
- прически на каждый день;
- искусство маникюра;
- развитие вкуса и стиля;
- светский этикет;
- столовый этикет;
- школа общения.
Стоимость:
- 1 урок – 999 рублей.
- абонемент на 6 уроков – 5000 рублей;
- абонемент на 7 уроков – 6000 рублей.
Возрастные группы:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 13 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: ежедневно.
Количество человек в группе: около 5-7 человек.
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