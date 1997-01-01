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        Шорт-трек в Краевой спортивной школе

        Шорт-трек в Краевой спортивной школе

        Количество преподавателей: 1
        Тел: <i></i>
        Коньки
        Рейтинг: 9.1
        Цена: Цена не указана
        Возраст: 8 - 17 лет
        Отзывов: 4
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, район Сахарный ключ, ул. Маковского, 284
        Владивосток, район Центр, ул. Батарейная, 2
        Информация

        Описание: шорт-трек - это разновидность конькобежного спорта - бег на коньках по укороченной дорожке, которая, как правило, размечена на хоккейной площадке.

        Благодаря занятиям этим видом спорта ребенок улучшит свою физическую форму, приобретет спортивное телосложение, разовьет много полезных физических навыков. Кроме того, ребенок научится владеть коньками, контролировать свое тело, а также научится работать в команде, приобретет уверенность в себе и целеустремленность.

        В тренировки включены разнообразные упражнения и игры. В ходе обучения у детей есть возможность участвовать во Всероссийских соревнованиях, получать спортивные разряды по избранному виду спорта шорт-трек.

        Обучение шорт-трек организовано на базе Федерации конькобежного спорта во Владивостоке.

        Все занятия проходят на Фетисов Арене. О стоимости занятий необходимо уточнять по телефону.

        Возраст: от 8 до 17 лет.

        Продолжительность: 2 часа 30 минут (1 час - ОФП в зале, 1 час 30 минут - занятия на льду).

        Частота занятий: 3-4 раза в неделю (на Фетисов Арене).

        Количество человек в группе: до 25 человек (группа пока неделима).

        Форма одежды: на начальном этапе достаточно обычного спортивного костюма, шлема (можно велосипедный), перчаток и коньков.

        Преподаватели: Вертелецкая Маргарита Сергеевна - чемпионка России, мастер спорта. Окончила Сибирский государственный университет физической культуры и спорта.

          Преподаватели секции

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