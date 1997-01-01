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Синхронное плавание в Спортивной школе "Русич"
Адреса
- +7 (423) 278-98-30 , директор
- +7 (743) 278-98-32 , завуч
- +7 (423) 278-97-33 , вахта
- +7 (423) 278-97-22 , секретарь, тел./факс
Информация
Описание: занятия синхронным плаванием обеспечивают отличную спортивную подготовку для общефизического развития ребенка или для перехода в другие виды спорта. Водные упражнения оказывают общеукрепляющее действие на здоровье, служат профилактикой большинства ортопедических заболеваний.
Занятия положительно влияют на нервную систему, а также формируют у ребенка такие способности, как чувство ритма, музыкальный слух, коллективная чуткость, способность работать в команде, внимательность.
Благодаря синхронному плаванию у ребенка улучшится координация движений, подвижность мышц и суставов, пластика и гибкость. Кроме того, станут лучше работать легкие, усилится кислородоснабжение всего организма и ребенок станет увереннее чувствовать себя в воде.
Тренировки по синхронному плаванию проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока. К занятиям в бассейне допускаются только лица, прошедшие медицинский осмотр и имеющие заключение участкового врача по месту жительства (срок действия заключения — один год). Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна. Все виды упражнений выполняются под строгим контролем тренера.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 до 2 часов (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: купальный костюм и сменная обувь приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Лесик Евгения Евгеньевна - тренер-преподаватель высшей категории;
- Авдеева Алёна Александровна - тренер-преподаватель первой категории;
- Семёнова Вероника Анатольевна - тренер-преподаватель.
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