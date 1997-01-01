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        Синхронное плавание в Спортивной школе "Русич"

        Синхронное плавание в Спортивной школе "Русич"

        Тел: +7 (423) 232-49-32
        Плавание
        Рейтинг: 3.5
        Цена: Бесплатно
        Возраст: 7 - 18 лет
        Отзывов: 2
        Адреса
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        Владивосток, Снеговая падь, ул. Адмирала Горшкова, 26 , Бассейн
        • +7 (423) 278-98-30 , директор
        • +7 (743) 278-98-32 , завуч
        • +7 (423) 278-97-33 , вахта
        • +7 (423) 278-97-22 , секретарь, тел./факс
        Владивосток, Снеговая падь, ул. Анны Щетининой, 34 , СОШ №83
        Информация

        Описание: занятия синхронным плаванием обеспечивают отличную спортивную подготовку для общефизического развития ребенка или для перехода в другие виды спорта. Водные упражнения оказывают общеукрепляющее действие на здоровье, служат профилактикой большинства ортопедических заболеваний.

        Занятия положительно влияют на нервную систему, а также формируют у ребенка такие способности, как чувство ритма, музыкальный слух, коллективная чуткость, способность работать в команде, внимательность.

        Благодаря синхронному плаванию у ребенка улучшится координация движений, подвижность мышц и суставов, пластика и гибкость. Кроме того, станут лучше работать легкие, усилится кислородоснабжение всего организма и ребенок станет увереннее чувствовать себя в воде.

        Тренировки по синхронному плаванию проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока. К занятиям в бассейне допускаются только лица, прошедшие медицинский осмотр и имеющие заключение участкового врача по месту жительства (срок действия заключения — один год). Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна. Все виды упражнений выполняются под строгим контролем тренера.

        Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

        Возраст: от 7 до 18 лет.

        Продолжительность: от 1 до 2 часов (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка, дети постарше занимаются дольше).

        Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

        Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

        Форма: купальный костюм и сменная обувь приобретается самостоятельно.

        Преподаватели:

        • Лесик Евгения Евгеньевна - тренер-преподаватель высшей категории;
        • Авдеева Алёна Александровна - тренер-преподаватель первой категории;
        • Семёнова Вероника Анатольевна - тренер-преподаватель.

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