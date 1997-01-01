Синхронное плавание в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: занятия синхронным плаванием обеспечивают отличную спортивную подготовку для общефизического развития ребенка или для перехода в другие виды спорта. Водные упражнения оказывают общеукрепляющее действие на здоровье, служат профилактикой большинства ортопедических заболеваний.

Занятия положительно влияют на нервную систему, а также формируют у ребенка такие способности, как чувство ритма, музыкальный слух, коллективная чуткость, способность работать в команде, внимательность.

Благодаря синхронному плаванию у ребенка улучшится координация движений, подвижность мышц и суставов, пластика и гибкость. Кроме того, станут лучше работать легкие, усилится кислородоснабжение всего организма и ребенок станет увереннее чувствовать себя в воде.

Тренировки по синхронному плаванию проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока. К занятиям в бассейне допускаются только лица, прошедшие медицинский осмотр и имеющие заключение участкового врача по месту жительства (срок действия заключения — один год). Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной части бассейна. Все виды упражнений выполняются под строгим контролем тренера.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 7 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 до 2 часов (время зависит от возраста и уровня подготовки ребенка, дети постарше занимаются дольше).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: купальный костюм и сменная обувь приобретается самостоятельно.

Преподаватели: