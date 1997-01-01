Скалолазание для детей в клубе "Онсайт"

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Описание: занятия скалолазанием позволяют проработать все основные группы мышц, разработать связки, укрепить скелет. На занятиях ребенок учится владеть своим телом, понимать его возможности.

Половина успеха в скалолазании – это не физическая, а интеллектуальная работа. Ребенок учится самостоятельно принимать решения, выбирать направление, оценивать свои возможности, проводить аналитическую работу перед подъемом.

Кроме того, ребенок будет наслаждаться результатом. С каждым днем он начнет подниматься все выше, брать более сложные маршруты.

Стоимость: 2800 рублей за 10 занятий с тренером, без тренера - 1600 рублей. Безлимит на месяц - 1600 рублей + 120 рублей за тренера на каждом занятии. Разовое занятие - 200 рублей.

Возраст: от 8 до 18 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Честота занятий: 2-3 раза в неделю. В будни занятия проходят на скалодроме, в выходные - на скалах.

Тренеры: Дмитрий Марков, Илья Дударовский, Андрей Стороженко.