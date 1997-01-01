Скорочтение в Центре "Эйдетика"

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Описание: занятия направлены на формирование умений читать и правильно запоминать. Обучение проходит в игровой форме в два этапа:

Создание положительного настроя ребенка на занятия, повышение его уверенности в собственных силах и способностях. Тренировка навыка чтения, анализ затруднений ребенка для последующего их устранения.

На каждом занятии дается 12-15 эффективнейших упражнений, направленных на:

устранение проблем с чтением (всего 22 упражнения);

развитие речи;

концентрацию внимания;

понимание текста (качество чтения);

развитие памяти;

постановку речевого дыхания;

развитие моторики;

скорость восприятия.

Стоимость: 8000 рублей за всю программу обучения (8 занятий).

Возраст:от 6 до 13 лет.

Продолжительность: 1,5 часа.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество детей в группе: до 8 человек.