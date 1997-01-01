Скорочтение в Центре "Эйдетика"

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Адреса
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Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 58
- +7 (914) 792-07-72
Информация
Описание: занятия направлены на формирование умений читать и правильно запоминать. Обучение проходит в игровой форме в два этапа:
- Создание положительного настроя ребенка на занятия, повышение его уверенности в собственных силах и способностях.
- Тренировка навыка чтения, анализ затруднений ребенка для последующего их устранения.
На каждом занятии дается 12-15 эффективнейших упражнений, направленных на:
- устранение проблем с чтением (всего 22 упражнения);
- развитие речи;
- концентрацию внимания;
- понимание текста (качество чтения);
- развитие памяти;
- постановку речевого дыхания;
- развитие моторики;
- скорость восприятия.
Стоимость: 8000 рублей за всю программу обучения (8 занятий).
Возраст:от 6 до 13 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество детей в группе: до 8 человек.
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